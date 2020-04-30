Спробу підриву авто зловмисники вчинили 4 квітня 2019 року, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n137550-dvoh-rosiyan-zasudyly-za-pidryv-avto-ukrayinskogo-rozvidnyka.html

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Громадян РФ, які здійснили спробу підриву автомобіля українського розвідника, Голосіївський райсуд Києва засудив до семи та восьми років позбавлення волі.

Зловмисники 4 квітня 2019 року здійснили спробу закласти вибухівку під цей автомобіль, однак вона здетонувала в момент закладання. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що вчиненню цього злочину передувала багатомісячна підготовка. Зловмисники, зокрема, слідкували за пересуванням потерпілого, виготовили саморобний вибуховий пристрій та придбали вогнепальну зброю. Також вони використовували підроблені посвідчення громадян Киргизької Республіки.

Зловмисників суд визнав винними у замаху на вчинення терористичного акту, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, а також використанні підроблених документів (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу).

Один із засуджених раніше був співробітником особистої охорони голови Республіки Інгушетія (РФ) та обіймав посаду заступника керівника його адміністрації.

Нагадаємо, 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі Києва було здійснено спробу підриву автомобіля українського розвідника. Внаслідок несподіваної детонації вибухівки постраждав сам підривник. Його госпіталізували у тяжкому стані. Згодом в інтернеті з’явилося відео, яке показує момент вибуху.