Росія продовжує роздавати свої паспорти на окупованих територіях

https://racurs.ua/ua/n137549-rosiyski-pasporty-v-comu-roci-mojut-otrymaty-ponad-300-tys-jyteliv-ordlo-komanduvach-oos.html

Ракурс

Паспорти РФ до кінця цього року можуть мати вже понад 300 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донбасу, в разі збереження активності місцевого населення в цьому питанні та розширення можливостей російських міграційних служб.

Російське громадянство впродовж 2019 року отримали 136 тис. мешканців ОРДЛО. Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» заявив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Кравченко наголосив, що окупаційні адміністрації ОРДЛО демонструють неспроможність здійснення самостійної економічної діяльності без фінансової підтримки з боку РФ та російських ринків збуту. На тимчасово окупованих територіях зберігається тенденція до закриття підприємств, простою виробничих потужностей, неможливості сплачувати зарплату тощо.

Водночас окупанти, нехтуючи досягнутими домовленостями, продовжують мінувати території вздовж лінії розмежування та в районах транспортних комунікацій.

Розширення мінних полів та відсутність позначок суттєво підвищує рівень небезпеки. Регулярно відмічаються випадки підриву місцевих мешканців та цивільного автотранспорту, — зазначив Кравченко.

Нагадаємо, навесні минулого року президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким жителі тимчасово окупованих територій України можуть у спрощеному порядку отримати російські паспорти.