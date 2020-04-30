Россия продолжает раздавать свои паспорта на оккупированных территориях, фото:

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Паспорта РФ до конца этого года могут получить уже более 300 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса, в случае сохранения активности местного населения в этом вопросе и расширения возможностей российских миграционных служб.

Российское гражданство в течение 2019 года получили 136 тыс. жителей ОРДЛО. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Кравченко отметил, что оккупационные администрации ОРДЛО демонстрируют неспособность осуществления самостоятельной экономической деятельности без финансовой поддержки со стороны РФ и российских рынков сбыта. На временно оккупированных территориях сохраняется тенденция к закрытию предприятий, простою производственных мощностей, невозможности платить зарплату и т. п.

В то же время оккупанты, пренебрегая достигнутыми договоренностями, продолжают минировать территории вдоль линии разграничения и в районах транспортных коммуникаций.

Расширение минных полей и отсутствие отметок существенно повышает уровень опасности. Регулярно отмечаются случаи подрыва местных жителей и гражданского автотранспорта, — отметил Кравченко.





Напомним, весной прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители временно оккупированных территорий Украины могут в упрощенном порядке получить российские паспорта.