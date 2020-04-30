Податки для шоу-бізнесу можуть скасувати, фото: tv.ua

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Шоу-бізнес і заклади культури можуть звільнити від сплати ПДВ на послуги та податку на прибуток через карантин. Зробити це пропонує народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Ткаченко, котрий раніше був гендиректором каналу «1+1».

Ткаченко 22 квітня вніс до Ради відповідний законопроект, зареєстрований за № 3379. Про це повідомляється на сайті Ради.

Для компанії з креативної сфери законопроект також пропонує встановити мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 грудня цього року.

Також законопроект пропонує звільнити від оподаткування прибуток, отриманий туристичними операторами й агентами з 1 квітня по 30 червня, з 1 липня по 30 вересня та з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року включно.

Крім того, для операцій з постачання на території України послуг туристичними операторами та іншими компаніями з цієї сфери пропонується запровадити податок в розмірі 10%. Туристичний збір пропонується не нараховувати до 31 грудня.

Серед інших ініціатив цього законопроекту — не нараховувати та дозволити не сплачувати за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плату за землю.

Ткаченко у своєму Фейсбуці сьогодні повідомив, що під час засідання погоджувальної ради парламенту висунув ініціативу розширити сферу дії цього закону також на сферу малого і мікробізнесу.

Нагадаємо, низка народних депутатів закликають прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля дозволити під час карантину роботу літніх майданчиків у закладах громадського харчування.