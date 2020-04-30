Налоги для шоу-бизнеса могут отменить, фото: tv.ua

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Шоу-бизнес и учреждения культуры могут освободить от уплаты НДС на услуги и налога на прибыль из-за карантина. Сделать это предлагает народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко, который ранее был гендиректором канала «1+1».

Ткаченко 22 апреля внес в Раду соответствующий законопроект, зарегистрированный под № 3379. Об этом сообщается на сайте Рады.

Для компании с креативной сферы законопроект предлагает установить мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 декабря этого года.

Также законопроект предлагает освободить от налогообложения прибыль, полученную туристическими операторами и агентами с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря 2020 года включительно.

Кроме того, для операций по поставке на территории Украины услуг туристическими операторами и другими компаниями из этой сферы предлагается ввести налог в размере 10%. Туристический сбор предлагается не насчитывать до 31 декабря.

Среди других инициатив этого законопроекта — не начислять и позволить не платить за период с 1 марта по 31 марта 2020 года плату за землю.

Ткаченко в своем Фейсбуке сообщил, что во время заседания согласительного совета парламента выдвинул инициативу расширить сферу действия этого закона также на сферу малого и микробизнеса.

Напомним, ряд народных депутатов призывают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля позволить во время карантина работу летних площадок в заведениях общественного питания.