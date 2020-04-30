Попытку подрыва авто злоумышленники совершили 4 апреля 2019 года, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n137550-dvuh-rossiyan-osudili-za-podryv-avto-ukrainskogo-razvedchika.html

Ракурс

Граждан РФ, совершивших попытку подрыва автомобиля украинского разведчика, Голосеевский райсуд Киева приговорил к семи и восьми годам лишения свободы.

Злоумышленники 4 апреля 2019 года предприняли попытку заложить взрывчатку под этот автомобиль, однако она сдетонировала в момент закладки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что совершению этого преступления предшествовала многомесячная подготовка. Злоумышленники, в частности, следили за передвижением потерпевшего, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели огнестрельное оружие. Также они использовали поддельные удостоверения граждан Кыргызской Республики.

Злоумышленников суд признал виновными в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса).

Один из осужденных ранее был сотрудником личной охраны главы Республики Ингушетия (РФ) и занимал должность заместителя руководителя его администрации.

Напомним, 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева была предпринята попытка подрыва автомобиля украинского разведчика. Вследствие неожиданной детонации взрывчатки пострадал сам подрывник. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии в интернете появилось видео, которое показывает момент взрыва.