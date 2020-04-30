Опасные медицинские отходы выбрасывали на стихийные свалки, фото: Офис генпрокурора

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Медицинские отходы из инфекционных больниц Киева, компания, которая специализируется на их утилизации, просто выбрасывала на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов на Киевщине.

Отходы, которые вместо утилизации в специально отведенных для этого местах, выбрасывали на свалки, содержали, в частности, шприцы, медицинские маски и халаты. Среди них могли быть и отходы из больниц, в которых принимают пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Незаконная деятельность прекращена, факты вывоза медотходов на свалки задокументирован. В частности, во время одного из них правоохранители разоблачили водителя грузовика, которого должностные лица этой компании привлекли к незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

У фигурантов расследования проведены обыски, во время которых, в частности, изъяты материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Напомним, в прошлом году правоохранители разоблачили коррупционную схему на 15 млн грн, связанную с утилизацией опасных отходов.