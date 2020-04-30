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Сепаратисти готували провокації до річниці трагедії 2 травня. Фото: 24tv.ua

В Одесі проросійські активісти готували провокації до річниці трагедії 2 травня — СБУ (ФОТО)

30 кві 2020, 16:06
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В Одесі силовики попередили провокації, які готувалися проросійськими активістами у роковини трагічних подій 2014 року.

Низка провокаційних акцій повинна була відбутися 2 травня, їх планували здійснити представники проросійського руху «Куликове поле». Зокрема, в обласному центрі планували розповсюдити друковану пропаганду сепаратистів із закликами створити вигадану у Москві так звану республіку Новоросія. Також агітки стосувалися силового захоплення державної влади. Таким чином планувалося дискредитувати Україну на міжнародній арені. Про це 30 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У проросійських активістів під час обшуку виявили значну кількість друкованої продукції із антиукраїнською пропагандою: листівки з поділом України на фейкову «Новоросію» і «бандерівську Україну», наліпки з написами: «Одесса — русский город» та «Одесса — Новороссия», символіку із пропагандою тоталітарного режиму та іншу заборонену законодавством продукцію.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Правоохоронці обіцяють за їх результатами прийняти відповідні процесуальні рішення.

В Одесі попередили провокації сепаратистів. Фото: СБУ

В Одесі попередили провокації сепаратистів. Фото: СБУ

В Одесі попередили провокації сепаратистів. Фото: СБУ



В Одесі попередили провокації сепаратистів. Фото: СБУ

Нагадаємо, заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський днями заявив, що обласна рада вирішила поки не розглядати питання щодо встановлення пам’ятника загиблим на Куликовому полі 2 травня 2014 року.

Джерело: Ракурс


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