Сепаратисти готували провокації до річниці трагедії 2 травня. Фото: 24tv.ua

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В Одесі силовики попередили провокації, які готувалися проросійськими активістами у роковини трагічних подій 2014 року.

Низка провокаційних акцій повинна була відбутися 2 травня, їх планували здійснити представники проросійського руху «Куликове поле». Зокрема, в обласному центрі планували розповсюдити друковану пропаганду сепаратистів із закликами створити вигадану у Москві так звану республіку Новоросія. Також агітки стосувалися силового захоплення державної влади. Таким чином планувалося дискредитувати Україну на міжнародній арені. Про це 30 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У проросійських активістів під час обшуку виявили значну кількість друкованої продукції із антиукраїнською пропагандою: листівки з поділом України на фейкову «Новоросію» і «бандерівську Україну», наліпки з написами: «Одесса — русский город» та «Одесса — Новороссия», символіку із пропагандою тоталітарного режиму та іншу заборонену законодавством продукцію.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Правоохоронці обіцяють за їх результатами прийняти відповідні процесуальні рішення.

Нагадаємо, заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський днями заявив, що обласна рада вирішила поки не розглядати питання щодо встановлення пам’ятника загиблим на Куликовому полі 2 травня 2014 року.