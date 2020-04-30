Сепаратисты готовили провокации к годовщине трагедии 2 мая. Фото: 24tv.ua

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В Одессе силовики предотвратили провокации, которые готовились пророссийскими активистами в годовщину трагических событий 2014 года.

Ряд провокационных акций должен была состояться 2 мая, их планировали осуществить представители пророссийского движения «Куликово поле». В частности, в областном центре планировали распространить печатную пропаганду сепаратистов с призывами создать вымышленную в Москве так называемую республику Новороссия. Также агитация касались силового захвата государственной власти. Таким образом планировалось дискредитировать Украину на международной арене. Об этом 30 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

У пророссийских активистов во время обыска обнаружили значительное количество печатной продукции с антиукраинской пропагандой: открытки с разделением Украины на фейковую «Новороссию» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями: «Одесса — русский город» и «Одесса — Новороссия», символику с пропагандой тоталитарного режима и другую запрещенную законодательством продукцию.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обещают по их результатам принять соответствующие процессуальные решения.

Напомним, заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаривский днях заявил, что областной совет решил пока не рассматривать вопрос установки памятника погибшим на Куликовом поле 2 мая 2014 года.