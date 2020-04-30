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Ракурс
Сепаратисты готовили провокации к годовщине трагедии 2 мая. Фото: 24tv.ua

В Одессе пророссийские активисты готовили провокации к годовщине трагедии 2 мая — СБУ (ФОТО)

30 апр 2020, 16:06
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В Одессе силовики предотвратили провокации, которые готовились пророссийскими активистами в годовщину трагических событий 2014 года.

Ряд провокационных акций должен была состояться 2 мая, их планировали осуществить представители пророссийского движения «Куликово поле». В частности, в областном центре планировали распространить печатную пропаганду сепаратистов с призывами создать вымышленную в Москве так называемую республику Новороссия. Также агитация касались силового захвата государственной власти. Таким образом планировалось дискредитировать Украину на международной арене. Об этом 30 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

У пророссийских активистов во время обыска обнаружили значительное количество печатной продукции с антиукраинской пропагандой: открытки с разделением Украины на фейковую «Новороссию» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями: «Одесса — русский город» и «Одесса — Новороссия», символику с пропагандой тоталитарного режима и другую запрещенную законодательством продукцию.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обещают по их результатам принять соответствующие процессуальные решения.

В Одессе предупредили провокации сепаратистов. Фото: СБУ

В Одессе предупредили провокации сепаратистов. Фото: СБУ

В Одессе предупредили провокации сепаратистов. Фото: СБУ



В Одессе предупредили провокации сепаратистов. Фото: СБУ

Напомним, заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаривский днях заявил, что областной совет решил пока не рассматривать вопрос установки памятника погибшим на Куликовом поле 2 мая 2014 года.

Источник: Ракурс


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