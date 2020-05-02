2 мая в Одессе. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n137602-segodnya-shestaya-godovschina-tragicheskih-sobytiy-v-odesse-foto-video.html

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Сегодня — шестая годовщина трагических событий в Одессе. 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

В этот день шесть лет назад в городе должен был состояться футбольный матч. Перед ним патриоты, футбольные фанаты и просто горожане собрались в центре Одессы на Греческой площади — они хотели провести Марш за единство Украины. Однако их атаковали пророссийски настроенные титушки. Они использовали пиротехнику, брусчатку и даже оружие.

Вскоре бои из центра города переместились к Куликовому полю — именно там располагался штаб Антимайдана. Часть антимайдановцев укрылись в Доме профсоюзов, стороны начали бросать друг в друга зажигательные смеси. Вскоре здание загорелось. Тогда в ходе беспорядков погибло 48 человек.

Сегодня в Одессе чтут память жертв этого трагического события. Местное издание «Думская» сообщает, что полицейские оцепили Куликово поле, а к Дому профсоюзов пускают по два человека.

Также сообщается, что утром рядом с Домом профсоюзов собрались около 50 человек, «в основном это любители России пенсионного или предпенсионного возраста». Среди них замечен экс-председатель Одесского облсовета Николай Пундик, экс-нардеп Светлана Фабрикант и экс-нардеп Евгений Мураев. К обеду они разошлись, а пришли проукраински настроенные граждане.

Обстановка возле Куликового поля относительно спокойная, однако полицейские задержали пожилого мужчину. По информации СМИ, он вел себя агрессивно и отказывался надевать маску.

Как сообщалось, в Одессе силовики предотвратили провокации, которые готовились пророссийскими активистами в годовщину трагических событий 2014 года.