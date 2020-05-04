В этом году апрель был несколько теплее климатической нормы

https://racurs.ua/n137667-pogodnye-rekordy-aprelya-sinoptiki-podveli-itogi.html

Ракурс

Погода в Киеве в апреле 2020 года в целом была несколько теплее климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха в столице в апреле составила +9,9°, что на 1,2° выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В апреле был зафиксирован рекорд по количеству осадков — 26 апреля в Киеве выпали 26 мм осадков. Это наибольший показатель за время проведения метеорологических наблюдений с 1891 года. Предыдущий дождливый рекорд был зафиксирован в 1987 году — 20 мм.

Еще одним примечательным погодным явлением апреля стала пылевая буря 16 апреля, которая привела к повышенному уровню загрязнения воздуха.

В прошлом месяце холоднее всего в Киеве было 1 апреля — тогда температура опустилась до -2,7°. Теплее всего было 30 апреля, когда температура после полудня поднялась до +24,1°.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении сегодня погодных условий.