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Погодные рекорды апреля: синоптики подвели итогиhttps://racurs.ua/n137667-pogodnye-rekordy-aprelya-sinoptiki-podveli-itogi.htmlРакурс
Погода в Киеве в апреле 2020 года в целом была несколько теплее климатической нормы.
Среднемесячная температура воздуха в столице в апреле составила +9,9°, что на 1,2° выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В апреле был зафиксирован рекорд по количеству осадков — 26 апреля в Киеве выпали 26 мм осадков. Это наибольший показатель за время проведения метеорологических наблюдений с 1891 года. Предыдущий дождливый рекорд был зафиксирован в 1987 году — 20 мм.
Еще одним примечательным погодным явлением апреля стала пылевая буря 16 апреля, которая привела к повышенному уровню загрязнения воздуха.
В прошлом месяце холоднее всего в Киеве было 1 апреля — тогда температура опустилась до -2,7°. Теплее всего было 30 апреля, когда температура после полудня поднялась до +24,1°.
Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении сегодня погодных условий.