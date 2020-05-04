Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Фото:

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Уголовное производство будет открыто против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Высший антикоррупционный суд обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру открыть уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим руководителем Офиса генерального прокурора. Об этом 4 мая сообщают «Українські новини» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что в суд пожаловались на бездействие руководителя САП Назара Холодницкого, которое заключается во внесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления. Речь шла о том, что 14 апреля Холодницкому было отправлено заявление о нарушении Рябошапкой украинского законодательства, но производство так и не было начато.

Антикоррупционный суд 28 апреля обязал САП открыть дело против Рябошапки и начать расследование.

Сейчас бывший генпрокурор Рябошапка живет с семьей во Франции и не вернулся в Украину на время карантина.

Напомним, в апреле Шевченковский райсуд Киева удовлетворил жалобу народного депутата из «Европейской солидарности» Владимира Вятровича и обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможной государственной измены главы Офиса президента Андрея Ермака.