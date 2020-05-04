Екс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n137666-vaks-zobov-yazav-antykorupciynu-prokuraturu-vidkryty-spravu-proty-ryaboshapky.html

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Кримінальне провадження буде відкрито проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратур відкрити кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім очільником Офісу генерального прокурора. Про це 4 травня повідомляють «Українські новини» з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що у суд поскаржилися на бездіяльність керівника САП Назара Холодницкого, яка полягає у внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви. Йшлося про те, що 14 квітня Холодницькому була відправлена заява про порушення Рябошапкою українського законодавства, але провадження так і не було розпочато.

Антикорупційний суд 28 квітня зобов’язав САП відкрити справу проти Рябошапки й почати розслідування.

Наразі колишній генпрокурор Рябошапка живе з родиною у Франції та не повернувся в Україну на час карантину.

Нагадаємо, у квітні Шевченківський райсуд Києва задовольнив скаргу народного депутата з «Європейської солідарності» Володимира В’ятровича й зобов’язав Службу безпеки України розпочати розслідування можливої державної зради глави Офісу президента Андрія Єрмака.