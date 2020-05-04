Карантин в Україні продовжать до 22 травня — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n137665-karantyn-v-ukrayini-prodovjat-do-22-travnya-shmygal.html

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Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з 11 травня почнуть поетапно запроваджувати пом’якшення.

З 11 травня відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, літні майданчики кафе та ресторанів, — повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну 4 травня.

Шмигаль оголосив про відкриття з 11 травня:

парків,

салонів краси, перукарень,

літніх майданчиків кафе і ресторанів,

громадського харчування «на виніс»,

непродовольчих магазинів (окрім фудкортів).

Також з 11 травня відновлять роботу стоматологи, нотаріуси, сервіси побутової техніки.

Однак інші обмежувальні заходи діятимуть до 22 травня.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що обмежувальні заходи в Україні триватимуть до 11 травня, але вже цього тижня розпочнеться підготовка до виходу з карантину.

Країна вже готується до виходу з карантину, — йдеться у повідомленні Офісу президента за результатами селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу.

На думку глави держави, необхідно тримати обмежувальні заходи до 11 травня.

Але оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей — ми всією країною готуватимемося до цього вже на поточному тижні, — зауважив Зеленський.

Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об'єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Водночас мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці перелік закладів, яким дозволять працювати з 12 травня.