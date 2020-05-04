Кабмін вирішує, кому послабити карантин з 11 травня: трансляція

https://racurs.ua/ua/n137664-kabmin-vyrishuie-komu-poslabyty-karantyn-z-11-travnya-translyaciya.html

Ракурс

Кабінет міністрів 4 травня зібрався на позачергове засідання, під час якого мають ухвалюватися рішення щодо послаблення карантину з 11 травня. Про це у Телеграм написав прем'єр Денис Шмигаль.

Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоби бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи. Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, частину магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях, — зазначив глава уряду.





Шмигаль пообіцяв озвучити повний список під час засіданні Кабміну.