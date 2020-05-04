Кабмин решает, кому ослабить карантин с 11 мая: трансляция

https://racurs.ua/n137664-kabmin-reshaet-komu-oslabit-karantin-s-11-maya-translyaciya.html

Ракурс

Кабинет министров 4 мая собрался на внеочередное заседание, во время которого должны приниматься решения по ослаблению карантина с 11 мая. Об этом в Телеграмм написал премьер Денис Шмыгаль.

Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях, — отметил глава правительства.





Шмыгаль пообещал озвучить полный список во время заседании Кабмина.