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Ракурс
Кабмин решает, кому ослабить карантин с 11 мая: трансляция

Кабмин решает, кому ослабить карантин с 11 мая (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 мая 2020, 13:07
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Кабинет министров 4 мая собрался на внеочередное заседание, во время которого должны приниматься решения по ослаблению карантина с 11 мая. Об этом в Телеграмм написал премьер Денис Шмыгаль.

Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях, — отметил глава правительства.



Шмыгаль пообещал озвучить полный список во время заседании Кабмина.

Источник: Ракурс


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