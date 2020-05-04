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Карантин в Украине продлят до 22 мая - Шмыгаль
Карантин в Украине продлят до 22 мая — Шмыгальhttps://racurs.ua/n137665-karantin-v-ukraine-prodlyat-do-22-maya-shmygal.htmlРакурс
Карантин в Украине продлят до 22 мая, но с 11 мая начнут поэтапно снимать ограничения.
С 11 мая откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов, — сообщил премьер Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина 4 мая.
Шмыгаль объявил об открытии с 11 мая:
парков;
салонов красоты, парикмахерских;
летних площадок кафе и ресторанов;
общественного питания «на вынос»;
непродовольственных магазинов (за исключением фудкортов).
Также с 11 мая возобновят работу стоматологи, нотариусы, сервисы бытовой техники.
Однако другие ограничительные меры будут действовать до 22 мая.
В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, но уже на этой неделе начнется подготовка к выходу из карантина.
Страна уже готовится к выходу из карантина, — говорится в сообщении Офиса президента по результатам селекторного совещания.
По мнению главы государства, необходимо «держать» ограничительные меры до 11 мая.
Но, поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: приобрести товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе, — сказал Зеленский.
Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (помимо торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко обнародовал на своей странице перечень учреждений, которым позволят работать с 12 мая.
5 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе… Полностью вводить первый этап ослабления ограничений Киев начнет с 12 мая, — написал Кличко.