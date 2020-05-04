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Ракурс
Карантин в Украине продлят до 22 мая - Шмыгаль

Карантин в Украине продлят до 22 мая — Шмыгаль

4 мая 2020, 13:21
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Карантин в Украине продлят до 22 мая, но с 11 мая начнут поэтапно снимать ограничения.

С 11 мая откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов, — сообщил премьер Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина 4 мая.

Шмыгаль объявил об открытии с 11 мая:

  • парков;

  • салонов красоты, парикмахерских;

  • летних площадок кафе и ресторанов;

  • общественного питания «на вынос»;

  • непродовольственных магазинов (за исключением фудкортов).

Также с 11 мая возобновят работу стоматологи, нотариусы, сервисы бытовой техники.

Однако другие ограничительные меры будут действовать до 22 мая.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, но уже на этой неделе начнется подготовка к выходу из карантина.

Страна уже готовится к выходу из карантина, — говорится в сообщении Офиса президента по результатам селекторного совещания.

По мнению главы государства, необходимо «держать» ограничительные меры до 11 мая.

Но, поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: приобрести товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе, — сказал Зеленский.

Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (помимо торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко обнародовал на своей странице перечень учреждений, которым позволят работать с 12 мая.

5 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе… Полностью вводить первый этап ослабления ограничений Киев начнет с 12 мая, — написал Кличко.



Источник: Ракурс


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