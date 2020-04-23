Обшуки в Державній митній службі: СБУ і ДБР зацікавилися гербом відомства

Обшуки в Державній митній службі. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n137190-obshuky-v-derjavniy-mytniy-slujbi-sbu-i-dbr-zacikavylysya-gerbom-vidomstva.html

Ракурс

Обшуки в Державній митній службі провели сьогодні співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Про проведення обшуків повідомила прес-служба ДМС у Facebook.

За інформацією ДМС, співробітники ДБР і СБУ цікавилися новим гербом відомства. Вірніше, процедурою розробки нового герба і виділенням на дані цілі грошей із державного бюджету.

Прес-служба ДМС стверджує, що в грудні 2019 року було проведено закупівлю послуг зі створення нової символіки відомства на суму 30 тис. грн.

Розробкою нового герба служби займалося товариство з обмеженою відповідальністю «Геральдична палата «Олекса Руденко і компаньйони». Підрядником була розроблена нова концепція прапора, емблеми та інших елементів геральдики для ДМС.

Проект нових геральдичних знаків був відправлений 25 лютого 2020 року на погодження до Міністерства фінансів. Після цього проект повинен бути затверджений комісією з геральдики, а також відповідним указом президента України.

Під час обшуків співробітники ДБР і СБУ вилучили копії усіх документів, які мають відношення до виконання робіт зі створення нової символіки ДМС.

У прес-службі ДМС заявили, що співробітники відомства сприяли правоохоронцям під час обшуків.

Проте, в ДМС вважають дані обшуки політично мотивованими.

Як раніше писав «Ракурс», ДБР відкрило кримінальне провадження проти голови ДМС Максима Нефьодова. Кримінальне провадження стосується скандального експорту медичних масок із України до Іспанії.