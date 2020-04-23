Обыски в Государственной таможенной службе: СБУ и ГБР заинтересовались гербом ведомства

Обыски в Государственной таможенной службе. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n137190-obyski-v-gosudarstvennoy-tamojennoy-slujbe-sbu-i-gbr-zainteresovalis-gerbom-vedomstva.html

Ракурс

Обыски в Государственной таможенной службе провели сегодня сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

О проведении обысков сообщила пресс-служба ГТС в Facebook.

По информации ГТС, сотрудники ГБР и СБУ интересовались новым гербом ведомства. Вернее, процедурой разработки нового герба и выделением на эти цели денег из государственного бюджета.

Пресс-служба ГТС утверждает, что в декабре 2019 года была проведена закупка услуг по созданию новой символики ведомства на сумму 30 тыс. грн.

Разработкой нового герба службы занималось общество с ограниченной ответственностью «Геральдическая палата «Олекса Руденко и компаньоны». Подрядчиком была разработана новая концепция флага, эмблемы и других элементов геральдики для ГТС.

Проект новых геральдических знаков был отправлен 25 февраля 2020 года на согласование в Министерство финансов. После этого проект должен быть утвержден комиссией по геральдике, а также соответствующим указом президента Украины.

Во время обысков сотрудники ГБР и СБУ изъяли копии всех документов, которые имеют отношение к выполнению работ по созданию новой символики ГТС.

В пресс-службе ГТС заявили, что сотрудники ведомства оказывали содействие сотрудникам правоохранительных органов во время обысков.

Тем не менее, в ГТС считают данные обыски политически мотивированными.

Как ранее писал «Ракурс», ГБР открыло уголовное производство в отношении председателя ГТС Максима Нефедова. Уголовное производство касается скандального экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.