Цьогорічний квітень був дещо теплішим за кліматичну норму

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Погода в Києві у квітні 2020 року загалом була дещо теплішою за кліматичну норму.

Середньомісячна температура повітря у столиці в квітні склала +9,9°, що на 1,2° вище за кліматичну норму. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Цього квітня було зафіксовано рекорд за кількістю опадів — 26 квітня в Києві випали 26 мм опадів. Це найбільший показник за час проведення метеорологічних спостережень з 1891 року. Попередній дощовий рекорд було зафіксовано у 1987 році — 20 мм.

Ще одним примітним погодним явищем квітня стала пилова буря 16 квітня, яка призвела до підвищеного рівня забруднення повітря.

У минулому місяці найхолодніше в Києві була 1 квітня — тоді температура опустилася до -2,7°. Найтепліше було 30 квітня, коли температура після полудня піднялась до +24,1°.

Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення сьогодні погодних умов.