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Ракурс
У Карпатах випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Сніг та хуртовину приніс травень у Карпати (ФОТО, ВІДЕО)

4 тра 2020, 12:21
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Сніг у Карпатах випав на початку травня.

Хуртовину та температуру 2° нижче нуля зафіксували сьогодні вранці на горі Піп Іван. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Видимість на горі сьогодні вранці була обмежена до 40 м. Швидкість вітру становила до 17 м/с. Також падав дрібний сніг.

У регіоні впродовж сьогоднішньої доби очікується встановлення першого рівня небезпечності за погодними умовами — рівень води в басейні річки Прут підніметься на 0,2−0,7 м. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Також вночі та вранці 4−5 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−3°.

У Карпатах випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост



Нагадаємо, в середині квітня у Карпатах випав метр снігу. Тоді температура повітря також опускалася нижче нуля.

Джерело: Ракурс


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