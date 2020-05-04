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У Карпатах випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сніг та хуртовину приніс травень у Карпати (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137660-snig-ta-hurtovynu-prynis-traven-u-karpaty-foto-video.htmlРакурс
Сніг у Карпатах випав на початку травня.
Хуртовину та температуру 2° нижче нуля зафіксували сьогодні вранці на горі Піп Іван. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Видимість на горі сьогодні вранці була обмежена до 40 м. Швидкість вітру становила до 17 м/с. Також падав дрібний сніг.
У регіоні впродовж сьогоднішньої доби очікується встановлення першого рівня небезпечності за погодними умовами — рівень води в басейні річки Прут підніметься на 0,2−0,7 м. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Також вночі та вранці 4−5 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−3°.
Нагадаємо, в середині квітня у Карпатах випав метр снігу. Тоді температура повітря також опускалася нижче нуля.