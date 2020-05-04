У Карпатах випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n137660-snig-ta-hurtovynu-prynis-traven-u-karpaty-foto-video.html

Ракурс

Сніг у Карпатах випав на початку травня.

Хуртовину та температуру 2° нижче нуля зафіксували сьогодні вранці на горі Піп Іван. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Видимість на горі сьогодні вранці була обмежена до 40 м. Швидкість вітру становила до 17 м/с. Також падав дрібний сніг.

У регіоні впродовж сьогоднішньої доби очікується встановлення першого рівня небезпечності за погодними умовами — рівень води в басейні річки Прут підніметься на 0,2−0,7 м. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Також вночі та вранці 4−5 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−3°.

Нагадаємо, в середині квітня у Карпатах випав метр снігу. Тоді температура повітря також опускалася нижче нуля.