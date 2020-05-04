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В Карпатах выпал снег, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост
Снег и метель принес май в Карпаты (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n137660-sneg-i-metel-prines-may-v-karpaty-foto-video.htmlРакурс
Снег в Карпатах выпал в начале мая.
Метель и температуру 2° ниже нуля зафиксировали сегодня утром на горе Поп Иван. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Видимость на горе сегодня утром была ограничена до 40 м. Скорость ветра составляла до 17 м/с. Также падал мелкий снег.
В регионе в течение сегодняшних суток ожидается установление первого уровня опасности по погодным условиям — уровень воды в бассейне реки Прут поднимется на 0,2−0,7 м. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Также ночью и утром 4−5 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0−3°.
Напомним, в середине апреля в Карпатах выпал метр снега. Тогда температура воздуха также опускалась ниже нуля.