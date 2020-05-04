В Карпатах выпал снег, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Ракурс

Снег в Карпатах выпал в начале мая.

Метель и температуру 2° ниже нуля зафиксировали сегодня утром на горе Поп Иван. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Видимость на горе сегодня утром была ограничена до 40 м. Скорость ветра составляла до 17 м/с. Также падал мелкий снег.

В регионе в течение сегодняшних суток ожидается установление первого уровня опасности по погодным условиям — уровень воды в бассейне реки Прут поднимется на 0,2−0,7 м. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Также ночью и утром 4−5 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0−3°.

Напомним, в середине апреля в Карпатах выпал метр снега. Тогда температура воздуха также опускалась ниже нуля.