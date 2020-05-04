Тимошенко получила из США 150 млн грн компенсации вреда, причиненного репрессиями Януковича

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Ракурс

Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батькивщина», внесла изменения в свою электронную декларацию. Нардеп задекларировала почти 150 млн грн, полученных от американской компании в качестве «компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов». Об этом в Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 млн 345 тыс. 441 грн от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указано «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования», — отметил Лещенко.

Бывший нардеп добавил, что ему не удалось найти ни одной публичной информации о том, кто компенсировал деньги Тимошенко. Однако, по его словам, в прошлом году доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP декларировал однопартиец Тимошенко Сергей Власенко.

Напомним, в 2019 году Тимошенко задекларировала 184 тыс. грн зарплаты. Годом ранее нардеп задекларировала 899,8 тыс. грн дохода, а ее муж Александр Тимошенко в прошлом году получил 6,9 млн грн дохода. Дом под Киевом площадью почти 600 кв. м и земельные участки Тимошенко арендует у сестры.