Тимошенко отримала зі США 150 млн грн компенсації шкоди, заподіяної репресіями Януковича

https://racurs.ua/ua/n137659-tymoshenko-stala-dolarovou-milyonerkou-zavdyaky-kompensaciyi-zi-ssha-dokument.html

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Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина», внесла зміни до своєї електронної декларації. Нардеп задекларувала майже 150 млн грн, отриманих від американської компанії як «компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011−2014 років». Про це в Telegram-каналі повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко.

Тимошенко задекларувала, що 24 квітня 2020 року вона отримала еквівалент 148 млн 345 тис. 441 грн від компанії Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказано «компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011−2014 років, отримана в США на стадії досудового врегулювання», — зазначив Лещенко.

Колишній нардеп додав, що йому не вдалося знайти жодної публічної інформації щодо того, хто компенсував гроші Тимошенко. Однак, за його словами, торік дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP декларував однопартієць Тимошенко Сергій Власенко.

Нагадаємо, у 2019 році Тимошенко задекларувала 184 тис. грн зарплатні. Роком раніше нардеп задекларувала 899,8 тис. грн доходу, а її чоловік Олександр Тимошенко торік отримав 6,9 млн грн доходу. Будинок під Києвом площею майже 600 кв. м та земельні ділянки Тимошенко орендує у сестри.