Доходи держбюджету різко впали. Фото: Голос України

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Доходи державного бюджету у квітні 2020 року недовиконані на 11,6%.

У минулому місяці доходи становили 103,95 млрд грн, що на 7,1% нижче за квітень 2019 року. Загальний фонд держбюджету у квітні отримав 90,94 млрд грн, що на 15,7% менше за плановий показник і на 12,6% нижче від торішнього рівня за аналогічний період. Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Зазначається, що за чотири місяці з початку року в бюджет надійшло 314,98 млрд грн. За загальним фондом надійшло 274,12 млрд грн. Це на 13,9% менше ніж заплановано.

За інформацією казначейства, митниця у квітні принесла 19,55 млрд грн. Відставання від плану становить 36,4%, а від торішнього показника — на 22,7%. Впродовж січня-квітня сума митних надходжень сягнула 84,84 млрд грн. Це на 16% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Крім того, минулого місяця податкові надходження становили 26,68 млрд грн, що на 16,2% менше за план і на 6,9% нижче за торішній рівень.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що через коронавірусний карантин бюджет Києва може втратити близько 1,6 млрд грн. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що обласнийцентрчерез податкові канікули у зв’язку з коронавірусним карантином може недоотримати 300 млн грн. А влада Одеси підрахувала, що бюджет міста через введені обмеження недоотримає 100 млн грн.