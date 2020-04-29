Кредити для підприємців: як в уряді спростили умови отримання позик, фото — "112 Україна"

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Кредити малому бізнесу можна буде отримати простіше і швидше. Так принаймні задекларував Кабінет міністрів, ухваливши на сьогоднішньому засіданні проект постанови «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам мікропідприємництва та малого підприємництва».

Як йдеться у трансляції засідання, таке рішення ухвалили «у зв’язку з поширенням коронавірусу та запровадженням обмежень для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва».

Зміни щодо надання фінансової держпідтримки стосуються таких норм:

зняття обмеження щодо максимальної суми кредитів на рефінансування, за якими надається компенсація процентів;

уточнення формули розрахунку процентної ставки для банків з метою її обмеження;

доповнення Порядку відстрочкою зі сплати процентів за кредитами на інвестиційні цілі.

Якщо підприємець не зможе показати «дохід», адже не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Гарантом виступить держава, — прокоментував рішення у телеграм-каналі очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Він закликав Раду якнайшвидше підтримає ці законодавчі зміни.

Крім того, Кабмін сьогодні виділив Міністерству соціальної політики 1 млрд 655 млн грн із фонду боротьби з коронавірусом для надання допомоги дітям фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників єдиного податку.