Кредиты для предпринимателей: как в правительстве упростили условия получения займов, фото — "112 Украина"

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Кредиты малому бизнесу можно будет получить проще и быстрее. Так по крайней мере задекларировал Кабинет министров, приняв на сегодняшнем заседании проект постановления «О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства».

Как говорится в трансляции заседания, такое решение приняли «в связи с распространением коронавируса и введением ограничений для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства».

Изменения по оказанию финансовой господдержки касаются следующих норм:

снятие ограничения максимальной суммы кредитов на рефинансирование, по которым предоставляется компенсация процентов;

уточнение формулы расчета процентной ставки для банков с целью ее ограничения;

дополнение Порядка нормой об отсрочке по уплате процентов по кредитам на инвестиционные цели.

Если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство, — прокомментировал решение в телеграм-канале глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Он призвал Раду как можно скорее поддержать эти законодательные изменения.

Кроме того, Кабмин сегодня выделил Министерству социальной политики 1 млрд 655 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом для оказания помощи для детей физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.