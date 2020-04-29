Вятрович призвал Раду не принимать «русификаторский законопроект» Бужанского. Фото: sbu.ua

https://racurs.ua/n137463-vyatrovich-anonsiroval-rassmotrenie-v-rade-rusifikatorskogo-zakonoproekta-bujanskogo.html

Ракурс

Языковой закон опять оказался в центре внимания. Законопроект нардепа Максима Бужанского № 2362, который предполагает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины о языке обучения в учебных заведениях, экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал «русификаторским».

По словам Вятровича, на рассмотрение гуманитарного комитета Верховной Рады уже второй раз за время карантина выносится данный законопроект. По мнению Вятровича, данный законопроект фактически контролирует нормы законов о языке и об образовании, а также срывает переход на украинский язык обучения учащихся 5−11 классов, которые до этого получали знания на русском языке. Об этом Вятрович сообщил в своем Facebook.

Активист попросил всех неравнодушных депутатов прийти и помочь отклонить этот, по его мнению, позорный законопроект. Вятрович утверждает, что не только общественность и оппозиция, но и министерство образования, министерство финансов и бюджетный комитет выступают против этого законопроекта, так как он противоречит решению Конституционного суда о языковых нормах закона об образовании.

Кроме того, законопроект требует немедленных расходов в сумме 56 млн грн для печати учебников и других материалов на русском языке. По мнению Вятровича, в настоящее время, когда правительство сокращает финансирование образования, культуры и науки, нельзя тратить столь крупную сумму на русификацию украинских детей.

Вятрович также обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию в проталкивании данного «русификаторского законопроекта».

Активист призвал коллег по гуманитарному комитету не только проголосовать против законопроекта, но отдельным пунктом указать на нецелесообразность его рассмотрения в парламенте.

Как ранее писал «Ракурс», Вятрович назвал нардепа Бужанского маргинальным политиком с совковым взглядом на прошлое Украины.