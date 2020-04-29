В'ятрович закликав Раду не приймати «русифікаторський законопроект» Бужанського. Фото: sbu.ua

https://racurs.ua/ua/n137463-v-yatrovych-anonsuvav-rozglyad-u-radi-rusyfikatorskogo-zakonoproektu-bujanskogo.html

Ракурс

Мовний закон знову опинився у центрі уваги. Законопроект нардепа Максима Бужанського № 2362, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України про мову навчання у навчальних закладах, екс-глава Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав «русифікаторським».

За словами В’ятровича, на розгляд гуманітарного комітету Верховної Ради вже вдруге за час карантину виноситься даний законопроект. На думку В’ятровича, даний законопроект фактично контролює норми законів про мову і про освіту, а також зриває перехід на українську мову навчання учнів 5−11 класів, які до цього отримували знання російською мовою. Про це В’ятрович повідомив у своєму Facebook.

Активіст попросив усіх небайдужих депутатів прийти і допомогти відхилити цей, на його думку, ганебний законопроект. В’ятрович стверджує, що не тільки громадськість і опозиція, а й міністерство освіти, міністерство фінансів і бюджетний комітет виступають проти цього законопроекту, тому що він суперечить рішенню Конституційного суду про мовні норми закону про освіту.

Крім того, законопроект вимагає негайних витрат у сумі 56 млн грн для друку підручників та інших матеріалів російською мовою. На думку В’ятровича, зараз, коли уряд скорочує фінансування освіти, культури і науки, не можна витрачати таку велику суму на русифікацію українських дітей.

В’ятрович також звинуватив президента України Володимира Зеленського та його адміністрацію в проштовхуванні цього «русифікаторського законопроекту».

Активіст закликав колег із гуманітарного комітету не тільки проголосувати проти законопроекту, але окремим пунктом вказати на недоцільність його розгляду в парламенті.

Як раніше писав «Ракурс», В’ятрович назвав нардепа Бужанського маргінальним політиком із совковим поглядом на минуле України.