ДБР вирішило допитати В’ятровича за ініційованою Бужанським справою про Голодомор

Володимир В’ятрович, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136758-dbr-vyklykalo-na-dopyt-eks-ochilnyka-instytutu-nacionalnoyi-pam-yati-v-yatrovycha.html

Ракурс

Володимира В’ятровича, колишнього очільника Інституту національної пам’яті, а нині депутата із фракції «Європейська солідарність», Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає на допит.

В’ятровича як свідка мають допитати у справі, котру ініціював народний депутат зі «Слуги народу» Максим Бужанський. Про це В’ятрович повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Йдеться про заяву, яку Бужанський восени минулого року подав до ДБР на В’ятровича у зв’язку із «банкетом», організованим у 2018 році для учасників конференції з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору.

Тоді Бужанський стверджував, що на триденну конференцію з нагоди 85-ї річниці Голодомору були запрошені близько 400 осіб, яким, за його словами, подавали меню, вартістю майже 500 тис. грн.

В’ятрович зазначає, що на допит його викликав слідчий Амелін, на якого він нещодавно подав до суду через відмову ДБР відкрити провадження щодо дій у Мінську очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, В’ятрович склав присягу народного депутата на початку грудня 2019 року.