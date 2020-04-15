У лавах ЗСУ кількість хворих на COVID-19 зросла до 23

https://racurs.ua/ua/n136757-u-lavah-zsu-kilkist-hvoryh-na-covid-19-zrosla-do-23.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у понад 3,7 тис. осіб. Випадки інфікування зареєстровані й у Збройних силах України (ЗСУ). Станом на 15 квітня COVID-19 діагностували у 23 військовослужбовців.

За останню добу були підтверджені чотири нові випадки захворювання серед бійців ЗСУ. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Нові хворі — бійці житомирського, одеського, вінницького та хмельницького гарнізонів. Майже усі вони контактували з інфікованими особами. Троє з них госпіталізовані до інфекційних лікарень, ще один лікується вдома під наглядом лікарів. У трьох хворих стан здоров’я задовільний, у одного — середнього ступеня важкості.

Серед 23 хворих одна людина одужала, ще один інфікований військовослужбовець помер. Наразі на ізоляції перебувають 307 осіб. У 47 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі три дні.

У ЗСУ зазначили, що найчастіше інфікування відбувається під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими військові спілкуються щодня. Тому там закликали дотримуватись правил карантину та за потреби самоізолюватися.

Як писав «Ракурс», за минулу добу бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових були поранені, один воїн отримав бойову травму.