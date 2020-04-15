В рядах ВСУ количество больных COVID-19 возросло до 23

https://racurs.ua/n136757-v-ryadah-vsu-kolichestvo-bolnyh-covid-19-vozroslo-do-23.html

Ракурс

Коронавирусом в Украине инфицированы более 3,7 тыс. человек. Случаи инфицирования зарегистрированы и в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По состоянию на 15 апреля COVID-19 диагностировали у 23 военнослужащих.

За последние сутки были подтверждены четыре новых случая заболевания среди бойцов ВСУ. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Новые больные — бойцы житомирского, одесского, винницкого и хмельницкого гарнизонов. Почти все они контактировали с инфицированными лицами. Трое из них госпитализированы в инфекционные больницы, еще один лечится дома под наблюдением врачей. У трех больных состояние здоровья удовлетворительное, у одного — средней степени тяжести.

Среди 23 больных один человек выздоровел, еще один инфицированный военнослужащий умер. Сейчас на изоляции находятся 307 человек. У 47 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие три дня.

В ВСУ отметили, что чаще всего инфицирование происходит при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми военные общаются ежедневно. Поэтому там призвали соблюдать правила карантина и при необходимости самоизолироваться.

Как писал «Ракурс», за минувшие сутки боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных были ранены, один воин получил боевую травму.