Владимир Вятрович, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n136758-gbr-vyzvalo-na-dopros-eks-glavu-instituta-nacionalnoy-pamyati-vyatrovicha.html

Ракурс

Владимира Вьятровича, бывшего главу Института национальной памяти, а ныне депутата из фракции «Европейская солидарность», Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос.

Вятровича как свидетеля должны допросить по делу, которую инициировал народный депутат из «Слуги народа» Максим Бужанский. Об этом Вятрович сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Речь идет о заявлении, которое Бужанский осенью прошлого года подал в ГБР на Вятровича в связи с «банкетом», организованным в 2018 году для участников конференции по случаю Дня памяти жертв Голодомора.

Тогда Бужанский утверждал, что на трехдневную конференцию по случаю 85-й годовщины Голодомора были приглашены около 400 человек, которым, по его словам, подавали меню, стоимостью почти 500 тыс. грн.

Вятрович отмечает, что на допрос его вызвал следователь Амелин, на которого он недавно подал в суд из-за отказа ГБР открыть производство относительно действий в Минске главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, Вятрович принес присягу народного депутата в начале декабря 2019 года.