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Ракурс
У Житомирській області троє осіб повторно заразилися коронавірусом. Фото: Ракурс

У Житомирській області троє осіб повторно заразилися коронавірусом

4 тра 2020, 11:53
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Коронавірус у Житомирській області повторно діагностовано у трьох осіб, які раніше вилікувалися від недуги. Повторні дослідження на коронавірус у Житомирі показали позитивний результат у чоловіка 40 років та двох жінок 32 і 34 років.

Вчора в області кількість хворих на коронавірус зросла на семеро осіб. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

Чиновник заявив, що у Житомирській області загальна кількість заражених коронавірусом становить 430 осіб, у тому числі 151 випадок інфікування зареєстрований безпосередньо у Житомирі.



Нові випадки інфікування зафіксовані в:

  • Житомирі — три випадки;
  • Коростені — два випадки;
  • Бердичеві — один випадок;
  • Малині — один випадок.

Як раніше писав «Ракурс», заступник голови Житомирської ОДА Сергій Крамаренко повідомив про свій позитивний коронавірус-статус. При цьому чиновник стверджує, що в нього немає жодних симптомів коронавірусної хвороби. Крамаренко заявив, що усі контактні особи вже попереджені й перебувають на самоізоляції, незабаром у них будуть взяті зразки для проведення лабораторного аналізу на наявність коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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