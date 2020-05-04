У Житомирській області троє осіб повторно заразилися коронавірусом. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137657-u-jytomyrskiy-oblasti-zafiksovano-try-vypadky-povtornogo-zarajennya-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавірус у Житомирській області повторно діагностовано у трьох осіб, які раніше вилікувалися від недуги. Повторні дослідження на коронавірус у Житомирі показали позитивний результат у чоловіка 40 років та двох жінок 32 і 34 років.

Вчора в області кількість хворих на коронавірус зросла на семеро осіб. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

Чиновник заявив, що у Житомирській області загальна кількість заражених коронавірусом становить 430 осіб, у тому числі 151 випадок інфікування зареєстрований безпосередньо у Житомирі.

Нові випадки інфікування зафіксовані в:

Житомирі — три випадки;

Коростені — два випадки;

Бердичеві — один випадок;

Малині — один випадок.

Як раніше писав «Ракурс», заступник голови Житомирської ОДА Сергій Крамаренко повідомив про свій позитивний коронавірус-статус. При цьому чиновник стверджує, що в нього немає жодних симптомів коронавірусної хвороби. Крамаренко заявив, що усі контактні особи вже попереджені й перебувають на самоізоляції, незабаром у них будуть взяті зразки для проведення лабораторного аналізу на наявність коронавірусу.