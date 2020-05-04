У ВООЗ виявили причину повторного інфікування COVID-19.

https://racurs.ua/ua/n137656-fahivci-vooz-vyyavyly-prychynu-povtornogo-infikuvannya-covid-19.html

Ракурс

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, чи можна захворіти китайським коронавірусом повторно.

Виявилося, що у декого з пацієнтів можуть знову виявити наявність COVID-19 в організмі через кілька тижнів після негативної реакції на коронавірус. Повторний позитивний результат тесту у пацієнтів, які вже вилікувалися, спричиняють мертві клітини легенів. У Південній Кореї у 2,1% пацієнтів, які одужали від коронавірусу, повторно лабораторно підтвердили позитивну реакцію. Про це заявила глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове, повідомляє ABC News.

Коли легені одужують, залишаються мертві клітини, які під час тестування показують позитивну реакцію. Це не свідчить про інфекційний вірус, це не реінфекція, це не реактивація, це фактично частина процесу одужання. Це дійсно цікаво, — зазначила фахівець.





За її словами, наразі невідомо, чи свідчить наявність в організмі людини антитіл коронавірусу про імунітет до нового зараження.

Нагадаємо, вчені з Фонду лікарні королеви Єлизавети і Університету Східної Англії заявили, що смертність від китайського коронавірусу у багатьох випадках може наставати через нестачу вітаміну D в організмі.