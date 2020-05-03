Протест у Києві. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

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У Києві 3 травня на Майдані Незалежності акцію протесту влаштували представники малого бізнесу.

На мітингу були присутні представники бізнесу з Львова, Харкова, Чернігова, Вінниці, Закарпаття та Хмельницької області. Підприємці вимагали дозволити їм працювати під час карантину, виступали за спрощену систему оподаткування. Протестувальники були в масках і дотримувалися дистанції. Про це 3 травня повідомляє РБК-Україна.

Нагадаємо, 30 квітня в Києві під будівлею Кабінету міністрів поновилися протести. Десятки підприємців під Кабміном вимагали послабити карантинні заходи.

А 1 квітня мітингували у Львові. Десятки представників малого бізнесу влаштували мітинг під стінами міської ради. Фізичні особи-підприємці заявляли, що через карантин зазнали величезних збитків і були вимушені закривати свій бізнес та звільняти працівників.

Вчора під Офісом президента в Києві відбулася незвичайна акція протесту у виді пікніка, яку організував співвласник мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков, а її учасниками стали київські ресторатори та жителі Києва. Протестувальники розставили столики і стільці, а також подбали про дотримання карантинних правил.