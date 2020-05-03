Протест в Киеве. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

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В Киеве 3 мая на Майдане Независимости акцию протеста устроили представители малого бизнеса.

На митинге присутствовали представители бизнеса из Львова, Харькова, Чернигова, Винницы, Закарпатья и Хмельницкой области. Предприниматели требовали позволить им работать во время карантина, выступали за упрощенную систему налогообложения. Протестующие были в масках и соблюдали дистанцию. Об этом 3 мая сообщает РБК-Украина.

Напомним, 30 апреля в Киеве под зданием Кабинета министров возобновились протесты. Десятки предпринимателей под Кабмином требовали ослабить карантинные меры.

А 1 апреля митинговали во Львове. Десятки представителей малого бизнеса устроили митинг под стенами городского совета. Физические лица-предприниматели заявляли, что из-за карантина понесли огромные убытки и были вынуждены закрывать свой бизнес и увольнять работников.

Вчера под Офисом президента в Киеве состоялась необычная акция протеста в виде пикника, которую организовал совладелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков, а ее участниками стали киевские рестораторы и жители Киева. Протестующие расставили столики и стулья, а также позаботились о соблюдении карантинных правил.