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Ракурс
Митинг предпринимателей во Львове. Фото: Галина Терещук

Протест во Львове организовали представители малого бизнеса (ФОТО, ВИДЕО)

1 мая 2020, 16:50
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Во Львове 1 мая митинг под стенами городского совета устроили десятки представителей малого бизнеса.

Физические лица-предприниматели заявляют, что из-за карантина понесли огромные убытки и были вынуждены закрывать свой бизнес и увольнять работников. Митингующие считают несправедливостью то, что крупный бизнес в наше время лишь увеличивает прибыль. Об этом сегодня сообщает «Радіо Свобода».

Демонстранты требуют с 1 мая снять запрет деятельности микробизнеса и на законодательном уровне отменить налоги с ФОПов, которым запретили вести деятельность в течение карантина. Также среди требований — введение льготного кредитования с четкими условиями.

Участники акции протеста во время митинга придерживались дистанции и были в масках. Общественный порядок охраняла полиция.

Митинг предпринимателей во Львове. Фото: Галина Терещук

Митинг предпринимателей во Львове. Фото: Галина Терещук



Напомним, недавно на Херсонщине производители сельхозпродукции перекрыли мост через Днепр. Участники этой акции протестовали против закрытия рынков.

Источник: Ракурс


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