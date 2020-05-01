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Ракурс
Мітинг підприємців у Львові. Фото: Галина Терещук

Протест у Львові організували представники малого бізнесу (ФОТО, ВІДЕО)

1 тра 2020, 16:50
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У Львові 1 травня мітинг під стінами міської ради влаштували десятки представників малого бізнесу.

Фізичні особи-підприємці заявляють, що через карантин зазнали величезних збитків і були вимушені закривати свій бізнес та звільняти працівників. Мітинувальники вважають несправедливістю те, що великий бізнес у наш час лише збільшує прибутки. Про це сьогодні повідомляє «Радіо Свобода».

Демонстранти вимагають з 1 травня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу і на законодавчому рівні скасувати податки з ФОПів, яким було заборонено вести діяльність впродовж карантину. Також серед вимог — запровадження пільгового кредитування з чіткими умовами.

Учасники акції протесту під час мітингу дотримувались дистанції і були у масках. Громадський порядок охороняла поліція.

Мітинг підприємців у Львові. Фото: Галина Терещук

Мітинг підприємців у Львові. Фото: Галина Терещук



Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині виробники сільгосппродукції перекрили міст через Дніпро. Учасники цієї акції протестували проти закриття ринків.

Джерело: Ракурс


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