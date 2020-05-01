Изобретение американцев. Фото: North Carolina State University

https://racurs.ua/n137582-amerikanskie-izobretateli-razrabotali-dyshaschiy-umnyy-material-dlya-natelnoy-elektroniki-video.html

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Изобретатели из Университета Северной Каролины разработали тонкий и эластичный материал, в который можно встроить любую электронику.

Этот материал особенный тем, что он может длительное время контактировать с кожей. Для его создания ученые использовали эластичную полимерную пленку с равномерно распределенными отверстиями и погрузили ее в раствор с серебряными нанонитками. Впоследствии для фиксации нитей материал запустили под специальный пресс. Об этом сообщает Engadget.

Исследователи показали, как рукав, который разработан из новейшего материала, можно использовать при управлении электроникой. Они использовали его как контроллер и сыграли с его помощью в игру на компьютере. Изобретатели утверждают, что новейшая ткань будет полезной в медицинской сфере для взаимодействия человека и машины.

Если мы хотим разработать портативные датчики или пользовательские интерфейсы, которые можно носить длительное время, нам нужны воздухопроницаемые электронные материалы. Поэтому наше изобретение — это значительный прорыв в этом направлении, — отметил профессор машиностроения и аэрокосмического оборудования Йонг Чжу.





Напомним, в США создали крошечное устройство, способное быстро выявлять вредные бактерии в крови, позволяя медицинским работникам точно установить причину потенциально смертельных инфекций и бороться с ними, применяя соответствующие медсредства.