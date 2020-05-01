Винахід американців. Фото: North Carolina State University

https://racurs.ua/ua/n137582-amerykanski-vynahidnyky-rozrobyly-dyhauchyy-rozumnyy-material-dlya-natilnoyi-elektroniky-video.html

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Винахідники з Університету Північної Кароліни розробили тонкий та еластичний матеріал, в який можна вбудувати будь-яку електроніку.

Цей матеріал особливий тим, що він може тривалий час контактувати зі шкірою. Для його створення науковці використовували еластичну полімерну плівку з рівномірно розподіленими отворами і занурили її в розчин зі срібними нанонитками. Згодом для фіксації ниток матеріал запустили під спеціальний прес. Про це повідомляє Engadget.

Дослідники показали, як рукав, який розроблений з новітнього матеріалу, можна використовувати при керуванні електронікою. Вони використали його як контролер і зіграли за його допомогою в гру на комп’ютері. Винахідники стверджують, що новітня тканина буде корисною в медичній сфері для взаємодії людини і машини.

Якщо ми хочемо розробити портативні датчики або користувальницькі інтерфейси, які можна носити тривалий час, нам потрібні повітропроникні електронні матеріали. Тому наш винахід — це значний прорив у цьому напрямку, — зазначив професор з машинобудування та аерокосмічного обладнання Йонг Чжу.





Нагадаємо, у США створили крихітний пристрій, здатний швидко виявляти шкідливі бактерії в крові, дозволяючи медичним працівникам точно встановити причину потенційно смертельних інфекцій та боротися з ними, застосовуючи відповідні медзасоби.