Винахід американських учених дозволить відфільтровувати шкідливі бактерії з рідин тіла

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Американські учені створили крихітний пристрій, здатний швидко виявляти шкідливі бактерії в крові, дозволяючи медичним працівникам точно встановити причину потенційно смертельних інфекцій та боротися з ними, застосовуючи відповідні медзасоби.

Так, він допоможе виявляти стійки до антибіотиків бактерії. Про це повідомляє прес-служба Рутгерського університету (США).

Такі бактерії є головною проблемою для охорони здоров’я. В усьому світі щорічно помирає щонайменше 700 тис. людей внаслідок спричинених ними інфекцій.

До 2050 року це число може зрости до 10 млн смертей у рік, якщо медики не вживатимуть необхідних заходів.

Швидка ідентифікація стійких до антибіотиків бактерій дозволяє медичним працівникам виписувати правильні препарати, підвищуючи шанси на виживання, — наголошують дослідники.

Розроблений американськими вченими пристрій швидко ізолює, витягує та концентрує цільові бактерії від тілесних рідин. Так, під час експериментів пристрій захоплював близько 86% бактерій кишкової палички (Escherichia coli) зі зразків крові, зазначають дослідники.

Нанопристрій оснащений магнітними кульками різних розмірів, які призначені для уловлювання бактерій. Невеликі проміжки між кульками використовуються для ізоляції бактерій в пристрої.

Зазначається, що цей прозорий пристрій легко виготовити та експлуатувати у лабораторних та медичних умовах.

Нагадаємо, учені встановили, що стійкість бактерій до антибіотиків у Європі за 20 років зросла вдвічі.