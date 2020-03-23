Учені створили пристрій, здатний швидко виявляти смертельні бактерії в крові (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n135654-ucheni-stvoryly-prystriy-zdatnyy-shvydko-vyyavlyaty-smertelni-bakteriyi-v-krovi-foto-video.htmlРакурс
Американські учені створили крихітний пристрій, здатний швидко виявляти шкідливі бактерії в крові, дозволяючи медичним працівникам точно встановити причину потенційно смертельних інфекцій та боротися з ними, застосовуючи відповідні медзасоби.
Так, він допоможе виявляти стійки до антибіотиків бактерії. Про це повідомляє прес-служба Рутгерського університету (США).
Такі бактерії є головною проблемою для охорони здоров’я. В усьому світі щорічно помирає щонайменше 700 тис. людей внаслідок спричинених ними інфекцій.
До 2050 року це число може зрости до 10 млн смертей у рік, якщо медики не вживатимуть необхідних заходів.
Швидка ідентифікація стійких до антибіотиків бактерій дозволяє медичним працівникам виписувати правильні препарати, підвищуючи шанси на виживання, — наголошують дослідники.
Розроблений американськими вченими пристрій швидко ізолює, витягує та концентрує цільові бактерії від тілесних рідин. Так, під час експериментів пристрій захоплював близько 86% бактерій кишкової палички (Escherichia coli) зі зразків крові, зазначають дослідники.
Нанопристрій оснащений магнітними кульками різних розмірів, які призначені для уловлювання бактерій. Невеликі проміжки між кульками використовуються для ізоляції бактерій в пристрої.
Зазначається, що цей прозорий пристрій легко виготовити та експлуатувати у лабораторних та медичних умовах.
Нагадаємо, учені встановили, що стійкість бактерій до антибіотиків у Європі за 20 років зросла вдвічі.