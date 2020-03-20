Винахід учених покликаний виявляти ознаки ГРВі у натовпах людей

https://racurs.ua/ua/n135545-prognozuvaty-epidemiyi-grvi-za-rivnem-kashlu-v-natovpi-dopomoje-vynahid-amerykanskyh-uchenyh-foto.html

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Американські вчені винайшли портативний пристрій, який, використовуючи технології машинного навчання, може фіксувати кашель і розмір натовпу людей, де він спостерігається, в режимі реального часу, а потім аналізувати отримані дані для безпосереднього спостереження за ГРВІ та тенденціями щодо поширення грипу.

Цей винахід, який отримав назву FluSense, призначений для використання в лікарнях та людних громадських місцях. Він може розширити арсенал засобів спостереження за станом здоров’я, що використовуються для прогнозування сезонного грипу та інших вірусних респіраторних спалахів, таких як пандемія COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Массачусетського університету.

Такі дані допоможуть визначити терміни проведення кампаній з вакцинації проти грипу, потенційні обмеження на поїздки, розподіл медичних засобів тощо, наголошують дослідники.

Платформа FluSense за допомогою невеличкого мікрокомп’ютера та нейронного обчислювального рушія обробляє дані, отримані за допомогою недорогого масиву мікрофонів та тепловізійних датчиків.

В процесі її створення дослідники вперше розробили лабораторну модель кашлю. Згодом вони навчили нейронну мережу малювати обмежувальні рамки на тепловізійних зображеннях, щоб виділяти на них людей і потім підраховувати.

Нашою головною метою було побудувати прогностичні моделі на рівні популяції, а не на індивідуальному рівні, — зазначають дослідники.

Під час дослідження пристрої FluSense, які поміщаються у прямокутну коробку розміром з великий словник, розмістили в залі очікування для пацієнтів однієї з клінік.

З грудня 2018 року по липень 2019 року платформа FluSense зібрала і проаналізувала понад 350 тис. теплових зображень і 21 млн аудіозаписів.

Дослідники виявили, що FluSense змогла точно передбачити щоденні показники захворюваності в клініці. Наступний крок — тестування FluSense в інших громадських місцях і географічних точках.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що повна вакцинація дітей від грипу на 54% знижує ризик госпіталізації через ускладнення.