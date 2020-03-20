Изобретение ученых призвано выявлять признаки ОРВИ в толпах людей

https://racurs.ua/n135545-prognozirovat-epidemii-orvi-po-urovnu-kashlya-v-tolpe-pomojet-izobretenie-amerikanskih-uchenyh.html

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Американские ученые изобрели портативное устройство, которое, используя технологии машинного обучения, может фиксировать кашель и размер толпы людей, где он наблюдается, в режиме реального времени, а затем анализировать полученные данные для непосредственного наблюдения за ОРВИ и тенденциями распространения гриппа.

Это изобретение, получивший название FluSense, предназначенный для использования в больницах и людных общественных местах. Он может расширить арсенал средств наблюдения за состоянием здоровья, используемых для прогнозирования сезонного гриппа и других вирусных респираторных вспышек, таких как пандемия COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Массачусетского университета.

Такие данные помогут определить сроки проведения кампаний по вакцинации против гриппа, потенциальные ограничения на поездки, распределение медицинских средств и т. п., отмечают исследователи.

Платформа FluSense с помощью небольшого микрокомпьютера и нейронного вычислительного движка обрабатывает данные, полученные с помощью недорогого массива микрофонов и тепловизионных датчиков.

В процессе ее создания исследователи впервые разработали лабораторную модель кашля. Впоследствии они научили нейронную сеть рисовать ограничительные рамки на тепловизионных изображениях, чтобы выделять на них людей и потом подсчитывать.

Нашей главной целью было построить прогностические модели на уровне популяции, а не на индивидуальном уровне, — отмечают исследователи.

В ходе исследования устройства FluSense, которые помещаются в прямоугольную коробку размером с большой словарь, разместили в зале ожидания для пациентов одной из клиник.

С декабря 2018 года по июль 2019 платформа FluSense собрала и проанализировала более 350 тыс. тепловых изображений и 21 млн аудиозаписей.

Исследователи обнаружили, что FluSense смогла точно предсказать ежедневные показатели заболеваемости в клинике. Следующий шаг — тестирование FluSense в других общественных местах и ​​географических точках.

Напомним, недавно ученые установили, что полная вакцинация детей от гриппа на 54% снижает риск госпитализации из-за осложнений.