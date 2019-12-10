Чем лечить кашель. Фото: Pixabay

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Он может раздражать, нарушать тишину в офисе, иногда не давать спать. Сухой, влажный, лающий, грудной — какой бы кашель ни был, нам хочется побыстрее от него избавиться. Однако не стоит сразу же бежать в аптеку за эффективным лекарством от кашля, ведь в первую очередь кашель — это рефлекс, помогающий организму очистить дыхательные пути от «непрошеных гостей», слизи и защитить наши легкие. Кашель — не заболевание, а симптом. Чаще всего обычной простуды. Однако он также может быть «красным флажком», поводом для обращения к врачу, иногда его лечат у гастроэнтеролога, а бывает — и у психолога.

Что пить при сухом кашле у взрослых и детей, если причина — ОРВИ

Чаще всего кашель вызывает респираторная инфекция — ОРВИ. После перенесенной вирусной инфекции кашель может продолжаться до двух-трех недель, и это норма.

Как правило, симптомы простуды проходят через пару недель без употребления лекарств. Однако многим трудно устоять перед рекламными роликами препаратов, обещающими быстро поставить нас на ноги, избавить от надоедливого кашля. Врачи предостерегают: отхаркивающие средства при сухом кашле противопоказаны детям до четырех лет. При употреблении таких препаратов увеличивается объем бронхиального секрета, который дети младшего возраста не в состоянии откашлять — этот рефлекс у них еще не сформирован. Давая такие лекарства детям, родители могут ухудшить ситуацию и достичь обратного эффекта.

Управление по контролю лекарственных средств и продуктов питания США (FDA — Food and Drug Administration) предупреждает: некоторые лекарства от кашля и простуды имеют серьезные побочные эффекты, например, способность замедлять дыхание, что может представлять опасность для жизни, особенно у младенцев и детей младшего возраста.

Выбирая препараты от сухого кашля для детей, прислушайтесь к советам FDA:

безрецептурные препараты для лечения кашля и простуды не рекомендуется применять детям до двух лет;

не назначать детям младше 18 лет лекарства от кашля, содержащие кодеин или викодин;

родители должны быть внимательными: некоторые лекарства от кашля могут содержать кодеин, поэтому перед тем, как давать ребенку тот или иной препарат, нужно обязательно прочитать его инструкцию и состав.

А если кашель портит жизнь, мешает спать? Как облегчить состояние, не навредив себе?

Лучшие средства от сухого кашля у взрослых и детей:

обильное теплое питье для уменьшения дискомфорта в горле;

увлажнение воздуха (особенно актуально в отопительный сезон) — здесь пригодится увлажнитель;

частые проветривания.

Если лучшим средством от сухого кашля вы считаете народные методы, например, употребление различных трав, будьте осторожны: довольно часто травы вызывают аллергическую реакцию, особенно у детей. Тем не менее, если в вашем арсенале есть напиток (например, теплое молоко с маслом, медом и т. п.), который не вызывает у вас аллергии и приносит облегчение, — пейте. Детям лучше давать пить больше жидкости.

Является ли эффективным средством от кашля небулайзер? Это ингалятор, в котором лекарственное вещество распыляется дисперсно. Данным устройством в Украине злоупотребляют, считают врачи. Перечень заболеваний, при которых небулайзер показан, не так широк. Например, обструктивный бронхит, но никак не обычная простуда. Поэтому покупать небулайзер на всякий случай не стоит. Вероятность, что вам захочется попытаться быстрее справиться с простудой и воспользоваться им не по назначению, очень велика. А это чревато, опять же, обратным эффектом.

Иногда кашель может быть симптомом бронхита, пневмонии и других заболеваний. В этих случаях следует обратиться за медицинской помощью:

кашель длится более трех недель;

кашель сопровождается мокротой с прожилками крови;

кашель сопровождается болью в грудной клетке;

лихорадка у младенцев в возрасте до двух месяцев;

температура выше 38,8° C;

цианоз носогубного треугольника у детей;

затрудненное дыхание, сопровождающееся хрипом;

ребенок отказывается от еды и питья с явными симптомами дегидратации (например, уменьшение мочеиспускания);

слабость, чрезмерное раздражение или сонливость;

ухудшение самочувствия после улучшения.

Чем лечить кашель, если причина — лекарства

Кашель может стать вашим спутником, если вы принимаете препараты для снижения артериального давления. Дело в том, что при употреблении ингибиторов АПФ в организме вырабатывается вещество брадикинин, которое может стимулировать кашель — чаще всего сухой, лающий. Такое побочное действие может проявиться не сразу, иногда через годы употребления этой группы препаратов. В таком случае врач, скорее всего, назначит вам другие лекарства для снижения артериального давления.

Лучшее средство от кашля ищем у... гастроэнтеролога

Иногда такое заболевание, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, может проявляться не типичными симптомами (например, изжогой), а кашлем. Во время выброса желудочного сока в пищевод раздражаются голосовые связки, что вызывает кашель. Для постановки диагноза врач может назначить гастроэнтероскопию.

Чем лечить кашель, если причина — стресс

Кашель также может быть неврогенным. Пусковым механизмом является вирусная инфекция на фоне стресса. Специалисты отмечают, что ранее довольно редкий диагноз теперь стал встречаться намного чаще. Неврогенный кашель чаще всего проявляется постоянным покашливанием, но встречаются также случаи глубокого лающего кашля. Неврогенным кашлем страдают как взрослые, так и дети. У школьников возникает из-за проблем в школе, например, травли.

«Неврогенный тип кашля не выявить по анализу крови или рентгену. Лечить его нужно и у пульмонолога, и у невропатолога. Назначают противокашлевые препараты в комбинации со спазмолитиками», — объясняет пульмонолог Евгений Симонец.