Чим лікувати кашель. Фото: Pixabay

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Він може дратувати, порушувати тишу в офісі, іноді не давати спати. Сухий, вологий, гавкаючий, грудний — яким би кашель не був, нам хочеться скоріше його позбавитися. Однак не варто відразу ж бігти в аптеку по ефективні ліки від кашлю, адже насамперед кашель — це рефлекс, який допомагає організмові очистити дихальні шляхи від «непроханих гостей», слизу і захистити наші легені. Кашель — не захворювання, а симптом. Найчастіше звичайної застуди. Однак він також може бути «червоним прапорцем», приводом для звернення до лікаря, іноді його лікують у гастроентеролога, а буває — й у психолога.

Що пити при сухому кашлі у дорослих і дітей, якщо причина — ГРВІ

Найчастіше кашель викликає респіраторна інфекція — ГРВІ. Після перенесеної вірусної інфекції кашель може тривати до двох-трьох тижнів, і це норма.

Зазвичай симптоми застуди минають через пару тижнів без вживання ліків. Однак багатьом важко встояти перед рекламними роликами препаратів, що обіцяють швидко поставити нас на ноги, позбавити надокучливого кашлю. Лікарі застерігають: відхаркувальні засоби при сухому кашлі протипоказані дітям до чотирьох років. При вживанні таких препаратів збільшується обсяг бронхіального секрету, який діти молодшого віку нездатні відкашляти — цей рефлекс у них ще не сформований. Даючи такі ліки дітям, батьки можуть погіршити ситуацію і досягти зворотного ефекту.

Управління з контролю лікарських засобів і продуктів харчування США (FDA — Food and Drug Administration) попереджає: деякі ліки від кашлю та застуди мають серйозні побічні ефекти, наприклад, здатність уповільнювати дихання, що може становити небезпеку для життя, особливо у немовлят і дітей молодшого віку.

Вибираючи препарати від сухого кашлю для дітей, прислухайтеся до порад FDA:

безрецептурні препарати для лікування кашлю та застуди не рекомендується застосовувати дітям до двох років;

не призначати дітям, молодшим за 18 років, ліки від кашлю, що містять кодеїн або вікодин;

батьки повинні бути уважними: деякі ліки від кашлю можуть містити кодеїн, тому перед тим, як давати дитині той чи інший препарат, потрібно обов'язково прочитати його інструкцію і склад.

А якщо кашель псує життя, заважає спати? Як полегшити стан, не зашкодивши собі?

Найкращі засоби від сухого кашлю у дорослих і дітей:

рясне тепле питво для зменшення дискомфорту в горлі;

зволоження повітря (особливо актуально в опалювальний сезон) — тут стане у пригоді зволожувач;

часті провітрювання.

Якщо найкращим засобом від сухого кашлю ви вважаєте народні методи, наприклад, вживання різних трав, будьте обережні: доволі часто трави викликають алергічну реакцію, особливо у дітей. Проте, якщо у вашому арсеналі є напій (наприклад, тепле молоко з маслом, медом тощо), який не викликає у вас алергії і приносить полегшення, — пийте. Дітям краще давати пити більше рідини.

Чи є ефективним засобом від кашлю небулайзер? Це інгалятор, в якому лікарська речовина розпорошується дисперсно. Пристроєм в Україні зловживають, вважають лікарі. Перелік захворювань, за яких небулайзер показаний, не такий широкий. Наприклад, обструктивний бронхіт, але ніяк не звичайна застуда. Тому купувати небулайзер про всяк випадок не варто. Імовірність, що вам захочеться спробувати швидше впоратися із застудою і скористатися ним не за призначенням, є дуже великою. А це загрожує, знову ж таки, зворотним ефектом.

Іноді кашель може бути симптомом бронхіту, пневмонії та інших захворювань. У цих випадках слід звернутися по медичну допомогу:

кашель триває понад три тижні;

кашель супроводжується мокротою з прожилками крові;

кашель супроводжується болем у грудній клітці;

лихоманка у немовлят у віці до двох місяців;

температура вища за 38,8° C;

ціаноз носогубного трикутника у дітей;

утруднене дихання, що супроводжується хрипом;

дитина відмовляється від їжі і пиття з явними симптомами дегідратації (наприклад, зменшення сечовипускання);

слабкість, надмірне роздратування або сонливість;

погіршення самопочуття після поліпшення.

Чим лікувати кашель, якщо причина — ліки

Кашель може стати вашим супутником, якщо ви приймаєте препарати для зниження артеріального тиску. Річ у тім, що при вживанні інгібіторів АПФ в організмі виробляється речовина брадикінін, яка може стимулювати кашель — найчастіше сухий, гавкаючий. Така побічна дія може проявитися не відразу, іноді через роки вживання цієї групи препаратів. У такому разі лікар, скоріш за все, призначить вам інші ліки для зниження артеріального тиску.

Найкращий засіб від кашлю шукаємо у... гастроентеролога

Іноді таке захворювання, як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, може проявлятися не типовими симптомами (наприклад, печією), а кашлем. Під час викиду шлункового соку у стравохід подразнюються голосові зв'язки, що викликає кашель. Для встановлення діагнозу лікар може призначити гастроентероскопію.

Чим лікувати кашель, якщо причина — стрес

Кашель також може бути неврогенним. Пусковим механізмом є вірусна інфекція на тлі стресу. Фахівці відзначають, що раніше доволі рідкісний діагноз тепер став зустрічатися набагато частіше. Неврогенний кашель найчастіше проявляється постійним покахикуванням, але зустрічаються також випадки глибокого гавкаючого кашлю. На неврогенний кашель страждають як дорослі, так і діти. У школярів виникає через проблеми у школі, наприклад, цькування.

«Неврогенний тип кашлю не виявити за аналізом крові або рентгеном. Лікувати його потрібно і у пульмонолога, і у невропатолога. Призначають протикашльові препарати в комбінації зі спазмолітиками», — пояснює пульмонолог Євген Симонець.