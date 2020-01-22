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Маленькие дети имеют высокий риск госпитализации из-за осложнений гриппа

Полная вакцинация детей от гриппа снижает риск госпитализации более чем вдвое — ученые

22 янв 2020, 20:32
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Полная вакцинация детей снижает риск госпитализации из-за осложнений, связанных с гриппом, на 54%.

К такому выводу пришли ученые из Израиля и США, проанализировав данные о вакцинации 3 тыс. 746 детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет в шести больницах Израиля. Их проверяли на грипп в течение трех зимних сезонов 2015−16, 2016−17 и 2017−18, сообщает издание Israel21C.

Таким образом, ученые установили, что вакцина против гриппа была эффективной для предотвращения госпитализации среди полностью вакцинированных детей в течение трех сезонов гриппа, но не среди частично привитых детей.

Вакцина была эффективна в три разные сезоны с различными циркулирующими вирусами, что свидетельствует о важности получения вакцины против гриппа ежегодно, независимо от того, какой вирус циркулирует, — отмечают ученые.

Исследование также выявило, что введение двух доз вакцины детям в возрасте до 8 лет, которые никогда не были привиты или получали одну дозу раньше, как это рекомендуют медслужбы США и Израиля, является более эффективным, чем введение одной дозы.

Дети, вакцинированные согласно правительственным рекомендациям, гораздо лучше защищены от гриппа, чем те, кто получает только одну вакцину, — отмечают ученые.

Маленькие дети имеют высокий риск госпитализации из-за осложнений гриппа, — подчеркивают исследователи. — Дети с заболеваниями, такими как астма и сердечные заболевания, имеют еще больший риск получить осложнения. Важно предотвратить заражение гриппом в этих группах населения.

Полученные результаты также подтверждают рекомендации медицинских организаций ежегодно проводить вакцинацию детей против гриппа, желательно до наступления зимы, отмечают ученые.

Напомним, напомним, грипп в Украине с начала эпидсезона уже унес жизни нескольких украинцев. Все умершие не были привиты от гриппа.


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