Маленькі діти мають високий ризик госпіталізації через ускладнення грипу

https://racurs.ua/ua/n132496-povna-vakcynaciya-ditey-vid-grypu-zmenshuie-ryzyk-gospitalizaciyi-bilsh-nij-udvichi-ucheni.html

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Повна вакцинація дітей знижує ризик госпіталізації через ускладнення, пов’язані з грипом, на 54%.

Такого висновку дійшли вчені з Ізраїлю та США, проаналізувавши дані про вакцинацію 3 тис. 746 дітей віком від 6 місяців до 8 років у шести лікарнях Ізраїлю. Їх перевіряли на грип протягом трьох зимових сезонів 2015−16, 2016−17 та 2017−18, повідомляє видання Israel21C.

Таким чином, учені встановили, що вакцина проти грипу була ефективною для запобігання госпіталізації серед повністю вакцинованих дітей протягом трьох сезонів грипу, але не серед частково щеплених дітей.

Вакцина була ефективна в три різні сезони з різними циркулюючими вірусами, що свідчить про важливість отримання вакцини проти грипу щороку, незалежно від того, який вірус циркулює, — наголошують учені.

Дослідження також виявило, що введення двох доз вакцини дітям віком до 8 років, які ніколи не були щеплені або отримували одну дозу раніше, як цього рекомендують медслужби США та Ізраїлю, є більш ефективним, ніж введення однієї дози.

Діти, вакциновані згідно з урядовими рекомендаціями, набагато краще захищені від грипу, ніж ті, хто отримує лише одну вакцину, — наголошують учені.

Маленькі діти мають високий ризик госпіталізації через ускладнення грипу, — наголошують дослідники. — Діти з захворюваннями, такими як астма та серцеві захворювання, мають ще більший ризик отримати ускладнення. Важливо запобігти зараженню грипом у цих групах населення.

Отримані результати також підтверджують рекомендації медичних організацій щорічно проводити вакцинацію дітей проти грипу, бажано до настання зими, зазначають учені.

Нагадаємо, нагадаємо, грип в Україні з початку епідсезону вже забрав життя кількох українців. Усі померлі не були прищеплені від грипу.