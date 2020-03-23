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Ракурс
Изобретение американских ученых позволит отфильтровать вредные бактерии из жидкостей тела

Ученые создали устройство, способное быстро обнаруживать смертельные бактерии в крови (ФОТО, ВИДЕО)

23 мар 2020, 21:54
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Американские ученые создали крошечное устройство, способное быстро выявлять вредные бактерии в крови, позволяя медицинским работникам точно установить причину потенциально смертельных инфекций и бороться с ними, применяя соответствующие медсредства.

Так, оно поможет обнаруживать устойчивые к антибиотикам бактерии. Об этом сообщает пресс-служба Рутгерского университета (США).

Такие бактерии являются главной проблемой для здравоохранения. Во всем мире ежегодно умирает не менее 700 тыс. человек в результате вызванных ими инфекций.

К 2050 году это число может вырасти до 10 млн смертей в год, если медики не принимать необходимые меры.

Быстрая идентификация устойчивых к антибиотикам бактерий позволяет медицинским работникам выписывать правильные препараты, повышая шансы на выживание, — отмечают исследователи.

Разработанное американскими учеными устройство быстро изолирует, извлекает и концентрирует целевые бактерии от телесных жидкостей. Так, во время экспериментов устройство захватывало около 86% бактерий кишечной палочки (Escherichia coli) из образцов крови, отмечают исследователи.

Процесс фильтрации бактерий из телесных жидкостей, фото: ACSPublications

Наноустройство оснащено магнитными шариками разных размеров, которые предназначены для улавливания бактерий. Небольшие промежутки между шариками используются для изоляции бактерий в устройстве.

Отмечается, что это прозрачное устройство легко изготовить и эксплуатировать в лабораторных и медицинских условиях.

Напомним, ученые установили, что устойчивость бактерий к антибиотикам в Европе за 20 лет выросла вдвое.

Источник: Ракурс


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