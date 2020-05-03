Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине необходимо смягчать на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Министерство здравоохранения предлагает смягчать такие ограничительные меры на основе рекомендаций ВОЗ. Сейчас украинская власть прислушивается к советам этих специалистов. Об этом 3 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

По словам Степанова, в ВОЗ сейчас сигнализируют, что опасность пандемии находится на очень высоком уровне. Именно поэтому сейчас рано расслабляться.

Очень важно, чтобы мы и в дальнейшем следовали советам специалистов, которые занимаются противоэпидемическими мероприятиями на основе анализа ситуации, в том числе в Украине. И мы очень тщательно прислушиваемся к этим советам, на основе этих советов мы предлагаем, как смягчать карантинные мероприятия и в какие сроки мы будем делать, — сказал министр.





Министр добавил, что с 11 мая Минздрав планирует смягчать ограничительные меры, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Планируется открытие отдельных магазинов и салонов, парикмахерских. Существует четкий алгоритм таких действий.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине постепенно будет смягчаться, власть сейчас детально прорабатывает все этапы. Министр здравоохранения Максим Степанов тоже заявлял, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет постепенно ослаблять карантин.